ХАМАС посоветовал Израилю запасаться гробами

Палестинские официальные лица и представители движения ХАМАС объявили о своем намерении отомстить Израилю терактами и ракетными ударами за гибель 19 мирных сограждан, убитых в результате артиллерийского обстрела города Бейт Ханун, пишет Ha`aretz.

Глава политбюро правящего движения ХАМАС Халед Машаль объявил объявил, что ответом Израилю будут "дела, а не слова". По его мнению, никакого перемирия больше не существует, поэтому вооруженная борьба должна быть возобновлена с удвоенной силой.

Пресс-секретарь правительства Палестинской автономии Гази Хамад (Ghazi Hamad) заявил, Израиль должен исчезнуть. "Этой варварской операцией Израиль доказал, что не является государством людей. Эта страна верит в убийство, поэтому она должна прекратить существование", - пояснил Хамад, по мнению которого Израиль надо исключить из ООН "как бесчеловечное и звериное" государство.

Лидер движения ХАМАС в северной части сектора Газа Назар Раян (Nizar Rayan) в этой связи заявил: "Мы продолжим сражаться против так называемого Израиля. Мы продолжим запускать ракеты, наши мученики готовы пожертвовать собой в глубине оккупированной территории. Мы ударим по Яффе, Хайфе и Ашдоду, битва продолжится, и месть уже близко".

Раян также посоветовал израильтянам запасаться гробами и пластиковыми пакетами для трупов.

Израиль официально выразил сожаление фактом обстрела и объявил о начале расследования причин, приведших к гибели мирных жителей.

Напомним, что инцидент произошел на следующий день после прекращения операции ЦАХАЛа "Осенние тучи" в секторе Газа, целью которой были лидеры боевиков и террористическая инфраструктура.

На протяжении 2006 года ХАМАС воздерживался от проведения террористических акций с применением смертников на территории Израиля. Последний по времени крупный теракт-самоубийство произошел в Тель-Авиве в апреле текущего года. Ответственность за него взяли соперничающие с ХАМАСом группировки "Исламский джихад" и "Бригады мучеников аль-Аксы".

Лента.ру