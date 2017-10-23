В Бразилии сразу 245 экстремалов вместе прыгнули с моста (видео)

Сразу 245 экстремалов вместе прыгнули с моста в Бразилии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бейс-джамперы выбрали 30-метровый мост в штате Сан-Паулу. Они спрыгнули почти одновременно и зависли над водой на потеху зрителям, что собрались на берегу. В конце концов, некоторые из екстеремалов решили подняться на мост, а другие предпочли нырнуть в реку.

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Чтобы все произошло по плану и без несчастных случаев, организаторы использовали двадцать километров веревки.

Теперь - смельчакам осталось дождаться вердикта представителей книги рекордов.