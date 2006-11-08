Грузия не отдаст России свой газопровод

Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что страна не будет продавать России магистральный газопровод. По ее словам, газопровод является стратегическим объектом и не подлежит продаже, передает Прайм-ТАСС.

Вице-спикер парламента Михаил Мачавариани заявил, что ранее в Грузии допускалась возможность продажи газопровода, однако теперь страна не намерена продавать его. В "Газпроме" ранее заявляли, что Грузия может оплатить стоимость поставок российского газа своими активами.

В ноябре "Газпром" объявил о том, что цена на российский газ для Грузии с 2007 года будет поднята со 110 до 230 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил на это, что республика не станет приобретать газ по предложенной "Газпромом" цене.

Лента.ру