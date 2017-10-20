Выборы в Чехии: в парламент пройдут как европейские, так и пророссийские кандидаты (видео)

По прогнозам, в парламент Чехии пройдут как европейские, так и пророссийские кандидаты. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чехия выбирает новый парламент. Именно он вскоре будет определять внешнюю политику страны - в частности, и относительно Украины. Среди кандидатов на депутатские кресла - как проевропейские партии, так и откровенные сторонники России.

Сегодня в Чехии открылись избирательные участки, но ажиотажа не ожидается, ведь открытыми они будут два дня.

В выборах участвует 31 партия, по прогнозам в парламент может пройти лишь четверть кандидатов.

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Лидирует, согласно опросам партия миллиардера Андреа Бабиша, который сейчас находится под следствием по делу о хищении 2 миллионов евро, которые выделил Евросоюз.

Все шансы попасть в парламент имеет Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая открыто выступает за дружеские отношения с Россией и пыталась заблокировать ратификацию соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

Подобные лозунги имеет и партия популистской направленности "Прямое действие" под руководством Томио Окамуры. Они выступают за снятие санкций против РФ.

Но среди кандидатов есть и откровенные друзья Украины. Так, лидер партии "Топ 09" в свое время так активно поддерживал санкции, что ему запретили посещать Россию.

Также в парламент могут пройти чешские социал-демократы, лидер которых сейчас возглавляет МИД страны.

Комиссии огласят предварительные итоги выборов в субботу вечером.