В аэропорту Чикаго столкнулись два пассажирских авиалайнера

В аэропорту Чикаго (штат Иллинойс, США) столкнулись два пассажирских авиалайнера авиакомпании United Airlines, сообщили представители аэропорта. По сообщению Associated Press, никто не пострадал.

По словам представителя администрации Федерального управления гражданской авиации США Тони Молинаро, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта O`Hare: один из лайнеров при повороте задел крылом хвост другого.

На борту Boeing-737, который должен был вылететь в Нью-Йорк, находились 110 пассажиров, а на борту Airbus-320 - 96 человек, направлявшихся в Вашингтон. В результате столкновения оба рейса были отменены. Представители авиакомпании приступили к расследованию обстоятельств происшествия и подсчету ущерба.

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