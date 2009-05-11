В Грузии оппозиция планирует обострить акции протеста

Штаб грузинской оппозиции, уже месяц проводящей массовые митинги и пикетирование с требованием отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ, сегодня после встречи с главой государства принял решение об увеличении масштабов акций протеста.

Об этом представители оппозиционных партий заявили на митинге перед парламентом, передает ИА «Новости-Грузия».

«Оппозиция планирует увеличить масштабы и обострить акции протеста, а также расширить их географию», - сказал лидер Объединенной оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

По его словам, «люди, которые считают, что в стране нет кризиса, не имеют права управлять страной».

В свою очередь экс-министр иностранных дел Грузии, лидер партии «Путь Грузии» Саломе ЗУРАБИШВИЛИ назвала Президента и его команду «виртуальной властью».

«Мы еще раз поняли, что это виртуальные власти, так как они не понимают, что страна доведена до полного политического кризиса и единственный выход для всех – это отставка Президента. Наши позиции различны не только по вопросу отставки, но и по вопросу самого существования кризиса», - отметила С.ЗУРАБИШВИЛИ.

Она сообщила, что представители оппозиции предложили Президенту сместить ряд представителей руководства силовых структур, в частности, были названы имена главы МВД Вано МЕРАБИШВИЛИ.