На выборах в США впервые за 12 лет победили демократы

Демократическая партия США впервые за 12 лет получила контроль над палатой представителей на выборах в Конгресс США. Демократам удалось к настоящему времени победить республиканцев в 15 ключевых округах, что предопределило их общий успех.

Из 435 мест в палате представителей оппозиционной Демократической партии для победы необходимо набрать 218 мест. По данным на 08:45, демократам уже удалось получить 226 мандат. У республиканцев - 191 место.

Администрация США уже признала победу демократов на выборах в нижнюю палату Конгресса. Джордж Буш "разочарован" результатами голосования, заявил его политический советник Дэн Барлетт. Но Белый дом выразил желание работать совместно с новым большинством законодателей в отношении Ирака, в "войне с терроризмом" и в решении экономических проблем. "Мы полагаем, что демократы будут контролировать нижнюю палату, и надеемся работать вместе с руководителями Демократической партии в решении приоритетных вопросов", - заявил пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу.

Демократы установили контроль над нижней палатой Конгресса, и Джордж Буш позвонил лидеру демократической фракции в палате 66-летней Нэнси Пелоcи, которая при таком сценарии станет новым спикером, т.е. третьим лицом в государственной иерархии.

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