В парламенте Бразилии не захотели предъявлять президенту обвинения в коррупции

Члены комиссии по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовали против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Соответствующее решение было принято 39 голосами против 26 на заседании, сообщает 112.ua о ссылкой на Reuters.

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Для того, чтобы Темеру было предъявлено обвинение, Федеральный верховный суд (ФВС) страны обязан получить на это разрешение не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа. А до этого вопрос выносится на рассмотрение парламентской комиссии по конституции и правосудию.

От ее голосования практически ничего не зависит: решение в любом случае будет вынесено нижней палатой. Тем не менее победа сторонников Темера в комиссии рассматривается большинством наблюдателей как символическая, так как свидетельствует о поддержке главы государства многими парламентариями. Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом завершится на следующей неделе.