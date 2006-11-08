Грузия опасается военного нападения со стороны России
09:12, 08 ноября 2006Мир
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Об этом заявил министр иностранных дел
Об этом заявил вчера на пресс-конференции в Париже министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ в ходе официального визита во Францию, передает РИА «Новости».
"Безусловно, угроза нападения существует", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности "военной агрессии со стороны России".
"Опасность нападения существует, именно поэтому я нахожусь в Париже и посещаю другие европейские столицы, чтобы мы все вместе объяснили России, что это глупо, что этого делать нельзя", - добавил Г.БЕЖУАШВИЛИ.
Он также упрекнул Москву в том, что она "играет очень негативную роль" в конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии.
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