Грузия опасается военного нападения со стороны России

Об этом заявил вчера на пресс-конференции в Париже министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ в ходе официального визита во Францию, передает РИА «Новости».

"Безусловно, угроза нападения существует", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности "военной агрессии со стороны России".

"Опасность нападения существует, именно поэтому я нахожусь в Париже и посещаю другие европейские столицы, чтобы мы все вместе объяснили России, что это глупо, что этого делать нельзя", - добавил Г.БЕЖУАШВИЛИ.

Он также упрекнул Москву в том, что она "играет очень негативную роль" в конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии.