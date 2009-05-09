Верховный суд США отказал Демьянюку в приостановке депортации в Германию
10:43, 09 мая 2009Мир
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Причина отказа не сообщается
Иван Демьянюк получил от американских властей предписание явиться в отделение иммиграционной службы для депортации.
Об этом сообщает ВВС. Верховный суд США накануне отказал Демьянюку в приостановке депортации в Германию. Причина отказа не сообщается.
Напомним, по версии германского следствия, Демьянюк непосредственно участвовал в уничтожении по меньшей мере 29-ти тысяч заключенных в фашистских концлагерях, где служил надзирателем после пленения.
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