Верховный суд США отказал Демьянюку в приостановке депортации в Германию

Иван Демьянюк получил от американских властей предписание явиться в отделение иммиграционной службы для депортации.

Об этом сообщает ВВС. Верховный суд США накануне отказал Демьянюку в приостановке депортации в Германию. Причина отказа не сообщается.

Напомним, по версии германского следствия, Демьянюк непосредственно участвовал в уничтожении по меньшей мере 29-ти тысяч заключенных в фашистских концлагерях, где служил надзирателем после пленения.

Эхо Москвы