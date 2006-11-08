Парламент Киргизии не одобрил проект новой конституции

В столице Киргизии продолжается противостояние сторонников и противников власти, сообщает РИА Новости.

На центральной площади Бишкека "Ала-Тоо" и Старой площади перед зданием парламента проходят два митинга. Сторонники и противники власти разделены зданием Исторического музея, кроме того, их разделяет большое количество сотрудников правоохранительных органов.

На Старую площадь прибывают люди, здесь устанавливаются новые юрты и палатки. На площади "Ала-Тоо", наоборот, количество юрт и палаток несколько уменьшилось после вчерашнего заявления лидеров оппозиции о том, что в результате достигнутых договоренностей о принятии новой конституции они намерены свернуть бессрочную акцию протеста.

В среду утром началось заседание парламента Киргизии. Депутаты отказались сразу одобрить проект нового основного закона, что позволило бы разрядить обстановку. Большинством голосов они внесли изменения в закон о регламенте и намерены начать постатейное обсуждение конституции в двух чтениях.