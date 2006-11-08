Шварценеггер и дальше будет рулить Калифорнией

Губернатор штата Калифорния, США, Арнольд Шварценеггер был во вторник переизбран на этом посту, передает в среду агентство Associated Press. Он является сторонником Республиканской партии.

По данным exit polls, бывший культурист и актер набрал примерно вдвое больше голосов, чем его соперник, демократ Фил Ангелидес (Phil Angelides).

На прошедших во вторник выборах избиратели Калифорнии также голосовали за проект восстановления дорог, школ и жилых зданий стоимостью около 37 миллионов долларов, который является основной частью программы губернатора Шварценеггера.

Кроме того, на референдум выносились вопросы о необходимости извещать родителей об аборте несовершеннолетней дочери, о запрете отбывавшим наказание за преступления на сексуальной почве проживать вблизи детских учреждений и о повышении налогов на сигареты.

Между тем, на выборах в Палату представителей Конгресса США победу, по предварительным данным, одерживают демократы.

Лента.ру