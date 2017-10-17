Названы самые опасные мегаполисы для женщин
04:27, 17 октября 2017Мир
1764
Самым опасным для женщин мегаполисом признали египетский Каир.
Иллюстрация / REUTERS
Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и узнала, в каких мировых мегаполисах женскому полу больше всего угрожает опасность.
Согласно данным опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. Второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи и столица ДР Конго Киншаса.
Читайте такжеНазваны самые счастливые города Европы
Четвертое и пятое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима. Также в первой десятке оказались столицы Мексики (Мехико Сити), Бангладеш (Дака), Нигерии (Лагос), Индонезии (Джакарта) и турецкий город Стамбул.
А среди самых безопасных мегаполисов оказались Париж, Токио и Лондон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter