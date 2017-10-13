"Не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран": Юнкер о Каталонии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах до попыток отделиться, как сообщает "Радио свобода".

«Если мы позволим – хотя это не наше дело – Каталонии быть независимой, другие последуют этому примеру, мне бы этого не хотелось. Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из около 90 государств», – заявил Юнкер 13 октября во время выступления в университете Люксембурга. По его словам, управлять ЕС в таком виде будет гораздо сложнее.

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Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании.

В Каталонии руководство региона подписало вечером 10 октября декларацию о независимости, но объявило, что ее внедрение прекратили на некоторое время, чтобы сделать возможными переговоры с Мадридом. При этом точный юридический статус такого провозглашения независимости остался не определенным достаточно четко, чтобы Мадрид мог принять конкретное решение в ответ.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что дал руководителю региональной власти Каталонии Карлесу Пучдемону срок в пять дней, до 16 октября, чтобы тот объяснил, провозглашена ли независимость этого автономного региона на северо-востоке страны.

Как сказал Рахой, выступая в парламенте Испании, если за это время Пучдемон ответит, что независимость уже провозглашена, правительство в Мадриде даст Барселоне еще три дня, до 19 октября, чтобы отозвать такую декларацию о независимости.

Если этого не произойдет, Мадрид удастся до своего права по статье 155 Конституции Испании, что придает центральному правительству страны право фактически останавливать автономные права региона, который не выполняет своих обязанностей по законодательству Испании, и брать на себя прямое руководство таким регионом.