В Молдове десятки журналистов требовали отметить цензуру в СМИ
22:08, 06 мая 2009Мир
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Акция под зданием правительства
В Молдове около 40 журналистов у здания правительства протестовали под лозунгами свободы прессы и за право на свободный доступ к информации, сообщает радио «Свобода».
Председатель Ассоциации независимой прессы Петру МАКОВЕЙ заявил, что правящая в стране Коммунистическая партия контролирует СМИ.
При этом, как сказал П.МАКОВЕЙ, журналисты, которые придерживаются оппозиционных взглядов, сталкиваются с трудностями при сборе информации из официальных источников. По мнению активиста, после апрельских антиправительственных выступлений ситуация ухудшилась.
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