В Молдове десятки журналистов требовали отметить цензуру в СМИ

В Молдове около 40 журналистов у здания правительства протестовали под лозунгами свободы прессы и за право на свободный доступ к информации, сообщает радио «Свобода».

Председатель Ассоциации независимой прессы Петру МАКОВЕЙ заявил, что правящая в стране Коммунистическая партия контролирует СМИ.

При этом, как сказал П.МАКОВЕЙ, журналисты, которые придерживаются оппозиционных взглядов, сталкиваются с трудностями при сборе информации из официальных источников. По мнению активиста, после апрельских антиправительственных выступлений ситуация ухудшилась.