Грузинская полиция задержала «голос оппозиции» - популярного певца
21:03, 06 мая 2009Мир
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К месту столкновений стянут спецназ
|Георгий Гачечиладзе
По его данным, Георгий, брат лидера оппозиции Левана Гачечиладзе, в среду возглавил шествие к зданию патрульной полиции в районе Диди Дигоми, чтобы выразить протест по поводу задержания активистов оппозиции. К зданию стянут спецназ. Женщины, взявшись за руки, создали живую цепь, разделяя полицейских и молодежь, участвующую в акции.
По данным ТВ, у здания управления патрульной полиции уже произошло столкновение сторонников оппозиции с полицейскими, есть пострадавшие. МВД Грузии пока не комментирует ситуацию.
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