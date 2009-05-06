Грузинская полиция задержала «голос оппозиции» - популярного певца

МВД Грузии задержало в Тбилиси "символ грузинской оппозиции" - популярного эстрадного певца Георгия Гачечиладзе, известного под сценическим именем "Уцноби" (Незнакомец), сообщает агентство "Новости-Грузия".

По его данным, Георгий, брат лидера оппозиции Левана Гачечиладзе, в среду возглавил шествие к зданию патрульной полиции в районе Диди Дигоми, чтобы выразить протест по поводу задержания активистов оппозиции. К зданию стянут спецназ. Женщины, взявшись за руки, создали живую цепь, разделяя полицейских и молодежь, участвующую в акции.

По данным ТВ, у здания управления патрульной полиции уже произошло столкновение сторонников оппозиции с полицейскими, есть пострадавшие. МВД Грузии пока не комментирует ситуацию.

РИА новости