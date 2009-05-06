В Тбилиси произошли столкновения оппозиции с полицией: есть пострадавшие

Столкновения сторонников оппозиции с полицейскими произошли у здания главного управления патрульной полиции в Тбилиси, есть пострадавшие, сообщают грузинские телеканалы. По их данным, задержан брат одного из лидеров оппозиции Левана Гачечиладзе - Георгий. На месте происшествия находятся все лидеры оппозиции, уже месяц проводящей массовые акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили.

РИА новости