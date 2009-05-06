В Тбилиси произошли столкновения оппозиции с полицией: есть пострадавшие
20:37, 06 мая 2009Мир
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Задержан брат одного из лидеров
Столкновения сторонников оппозиции с полицейскими произошли у здания главного управления патрульной полиции в Тбилиси, есть пострадавшие, сообщают грузинские телеканалы. По их данным, задержан брат одного из лидеров оппозиции Левана Гачечиладзе - Георгий. На месте происшествия находятся все лидеры оппозиции, уже месяц проводящей массовые акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили.
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