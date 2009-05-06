Президент Чехии не подпишет договор, ратифицированный парламентом

Верхняя палата парламента (сенат) Чехии сегодня проголосовала за ратификацию Лиссабонского договора, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Президент Чехии Вацлав КЛАУС заявил, что не будет в данный момент подписывать Лиссабонский договор, одобренный обеими палатами парламента страны, так как в прошлом году против него проголосовали ирландские избиратели.

«Лиссабонский договор сейчас мертв. Он мертв, потому что его не приняли избиратели на референдуме в одной из стран союза. Следовательно, решение о его ратификации сейчас не стоит на повестке дня», - заявил В.КЛАУС, сообщает Газета.ру.

До момента голосования Чехия, с 1 января председательствующая в Евросоюзе, оставалась последней страной из 27 государств-членов ЕС, которая не высказалась окончательно по "Договору о реформах" Европейского союза.

Нижняя палата чешского парламента ратифицировала Лиссабонское соглашение 18 февраля 2009 года.

Справка УНИАН. 13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось утвердить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новое соглашение направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.