Лавров о высылке двух канадских дипломатов: это, извините, законы жанра

Россия рассчитывает взаимовыгодное партнерство с НАТО, несмотря на высылку дипломатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, высылка двух российских дипломатов, которым прервали аккредитацию при штаб-квартире НАТО, укладывается в канву действий, направленных на недопущение возобновления нормального взаимодействия в рамках Совета Россия-НАТО.

"Мы, естественно, вынуждены были отреагировать, и сегодня мы отреагировали, мы объявили о приостановлении аккредитации тоже двум сотрудникам Информационного бюро НАТО в Москве... Это, извините, законы жанра, и иного отношения натовские партнеры, по крайней мере, те, кто инициировал высылку двух российских дипломатов, ожидать от нас не могли", - сказал С.ЛАВРОВ.

"Наше принципиальное виденье заключается в том, что мы хотим нормального, взаимовыгодного, взаимоуважительного партнерства с Североатлантическим альянсом, хотим нормальной взаимовыгодной роботы Совета Россия-НАТО", - добавил он.

С.ЛАВРОВ напомнил, что при создании этого совета в его основу был заложен ряд принципов - "прежде всего неукрепления собственной безопасности за счет безопасности других".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Financial Times сообщила, что НАТО 29 апреля выслало двух российских дипломатов за шпионаж.

Обоих дипломатов выслали за причастность к скандалу, в результате которого был осужден эстонский дипломат, обвиненный в передаче России секретной информации альянса.

По данным источников издания в НАТО, один из высланных дипломатов является сыном посла России при Евросоюзе Владимира ЧИЖОВА. Оба дипломата работали в миссии России при НАТО, сотрудничая с секретными службами России.

Во вторник МИД Бельгии официально уведомил российское представительство о прекращении аккредитации российских дипломатов.

Глава МИД России С.ЛАВРОВ отказался от участия в запланированном на 19 мая совещании Совета Россия-НАТО в связи с высылкой двух российских дипломатов из Бельгии.

Сегодня МИД РФ сообщил, что Россия высылает двух сотрудников Информационного бюро НАТО в Москве.