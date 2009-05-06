На саммите в Праге не будет Саркози, Брауна и Сапатеро

Президент Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН и глава испанского правительства Хосе Луис САПАТЕРО не будут принимать участия в учредительном саммите «Восточного партнерства», который должен состояться 7 мая в Праге (Чехия).

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода» со ссылкой на Интернет-издание EUbussiness.

По мнению издания, отсутствие Н.САРКОЗИ в Праге увеличивает опасность, что восточную политику Евросоюза будут определять страны востока ЕС, а средиземноморскую – страны Средиземноморья.

«Свобода» напоминает, что в прошлом году французский лидер «с большой помпой» учредил «Средиземноморский Союз» для укрепления связей между странами средиземноморского побережья, но с того времени этот форум заглох.

Как сообщал УНИАН, ранее от представительства на высшем уровне на учредительном саммите «Восточного партнерства» отказались такие страны Евросоюза как Литва и Польша.