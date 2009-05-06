В НАТО не понимают, чего от них хочет Россия

В НАТО не понимают, почему Россия выступает против проведения учений альянса в Грузии.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы » сказал официальный представитель Североатлантического альянса Джеймс АППАТУРАЙ.

«Мы находим позицию РФ по этому вопросу трудной для нашего понимания. Трудной, потому что известно было, что будут учения, уже больше года. Зачем выступать по этому поводу несколько недель назад с заявлениями? Мы знаем, что это ограниченные учения по времени, они невелики по объему, и они будут вовлекать в себя натовских и не натовских военнослужащих, которые находятся уже сейчас в этом регионе», - сказал Д.АППАТУРАЙ.

Он отметил, что когда Россия послала своих вооруженных солдат для патрулирования пограничных районов, которые принадлежали и граничат с Грузией, это вызвало гораздо больше вопросов в европейском сообществе.

«Нам кажется, что русскую позицию, по меньшей мере, трудно понять», - подчеркнул Д.АППАТУРАЙ.

По его словам, заявления российского руководства о том, что учения НАТО в Грузии могут стимулировать военные осложнения являются безосновательными.

«Я не понимаю, на чем основаны такого рода комментарии, и не думаю, что партнерские учения могли бы привести к какого-то рода осложнениям. Это абсолютно прозрачные учения, все совершенно открыто, здесь нет возможности серьезно говорить о таких вещах», - сказал он.

По словам Д.АППАТУРАЯ, такие учения проводятся ежегодно. В частности, в прошлом году они были проведены на территории Армении.

Как сообщалось, сегодня в Грузии начинаются учения НАТО Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009", проводимые в рамках программы альянса "Партнерство во имя мира". По данным Министерства обороны Грузии, в них примут участие 15 стран-членов и партнеров НАТО.

Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН ранее предупреждал, что Россия может выйти из переговорного процесса на высоком уровне из-за планов альянса провести военные учения в Грузии.