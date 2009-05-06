В Госдуме пожелали Грузии такой же демократии, как в России

В Государственной думе РФ заявляют, что Россия непричастна к дестабилизации внутриполитической обстановки в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Константин КОСАЧЕВ.

По его словам, произошедший в Грузии бунт в бронетанковом батальоне может быть проявлением недовольства грузинских военнослужащих тем, что на их глазах распадается политическая система страны.

В то же время К.КОСАЧЕВ не исключает, что это инсценировка, которая нужна самим властям Грузии, чтобы отвлечь внимание общества от внутриполитической ситуации, и особенно в экономике в страны.

К.КОСАЧЕВ подчеркнул, что Москва не имеет к событиям в Тбилиси никакого отношения.

"Россия, очевидно, заинтересована в том, чтобы Грузия - как страна, как нация - решала все свои проблемы не на улице, а через демократические институты", - отметил он.

К.КОСАЧЕВ напомнил, что за все время существования Грузии как независимого государства власть в этой стране еще ни разу не передавалась от одной политической силы к другой демократическим путем.

"Каждый раз эта власть попадала в руки оппозиции через переворот. Именно таким образом пришел к власти и нынешний Президент Михаил СААКАШВИЛИ. И мы, конечно, желаем Грузии, чтобы рано или поздно демократия в этой стране начала работать так, как она работает во многих других европейских государствах, включая Россию", - сказал К.КОСАЧЕВ.

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что России не следует менять свое отношение к событиям в Грузии как к сугубо внутреннему делу этой страны до тех пор, пока они не затрагивают безопасность самой России, Южной Осетии и Абхазии.

"Если мы увидим признаки того, что дестабилизация ситуации в Грузии грозит выйти за пределы грузинских границ, наша реакция должна последовать быстро и адекватно. Но пока до этого не дошло, ситуация на границах с Грузией находится под контролем", - подчеркнул К.КОСАЧЕВ.

Он также заверил, что Россия внимательно следит за происходящим в Грузии в связи с предстоящими там военными учениями НАТО и сделает все необходимое, чтобы не допустить повторения агрессии против Южной Осетии.

Как сообщал УНИАН, 5 мая военнослужащие бронетанкового батальона в Мухровани, что в 30 км от Тбилиси, подняли мятеж. В этот же день Грузия заявила о подавлении мятежа на военной базе.