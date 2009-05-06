Набирает обороты дипломатический скандал между Россией и НАТО

Москва сегодня собирается жестко ответить на высылку из Брюсселя двух своих сотрудников. Все это происходит на фоне учений НАТО в Грузии, которые начинаются сегодня, передает Эхо Москвы

«Ответ не заставит себя долго ждать. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС во вторник постпред России в НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, «наша страна не любит брать в долг и ответит по-партнерски». Скорее всего, на высылку советника Виктора Кочукова и атташе Василия Чижова российский МИД вышлет нескольких иностранных дипломатов. Об этом ранее дали понять на Смоленской площади. Там сообщили, что получили официальную ноту бельгийских коллег о лишении аккредитации двух сотрудников постпредства России при альянсе. В ведомстве напомнили, что на высылку российских дипломатов обычно дается зеркальный ответ. Среди возможных кандидатов, которые могут покинуть Москву, эксперты называют руководителя информбюро НАТО в Москве Изабель Франсуа и одного из ее сотрудников.

Напомним, руководство НАТО решило выслать из Брюсселя двух россиян после громкого скандала. В Эстонии разоблачили бывшего высокопоставленного чиновника Минобороны страны. Херман Симм по данным следствия работал на российскую разведку. И имел доступ к информации о Североатлантическом альянсе. На родине его приговорили к 12 с половиной годам тюрьмы.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее отказался участвовать в министерской встрече Россия-НАТО в Брюсселе. Все это, по мнению экспертов, может еще больше осложнить отношения между Москвой и военным альянсом, которые остаются прохладными после событий в Южной Осетии в августе прошлого года.