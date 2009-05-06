НАТО начинает военные учения в Грузии.

Как сообщает Би-Би-Си, больше тысячи военных из 18 стран свыше трех недель будет принимать участие в учениях на военной базе вблизи Тбилиси.

Накануне Грузия заявила о подавлении мятежа на военной базе, направленного на свержение государственного строя. Сообщают, что один организатор мятежа арестован, другой находится в розыске, еще нескольких допрашивают.

Спикер Министерства внутренних дел Грузии Шота УТИАШВИЛИ заявил, что заговорщики планировали убить Президента Михаила СААКАШВИЛИ.

Сам М.СААКАШВИЛИ назвал мятеж серьезной угрозой, но заверил, что ситуация находится "под контролем". Он также заявил, что мятежники имеют связи с "известной страной", и призвал Россию "воздержаться от провокаций".

Представитель России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН отверг обвинение в причастности Москвы к мятежу в Грузии.