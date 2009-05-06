В США дома неплатежеспособных заемщиков начали… сносить

Из-за финансового кризиса, который привел к рекордному падению цен на недвижимость, техасский Guaranty Bank of Austin вынужден сносить изъятые у неплатежеспособных ипотечных заемщиков дома. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным банка, в городке Викторвилль в Южной Калифорнии, практически снесены 16 зданий, из которых четыре были готовы к заселению, а остальные были построены лишь наполовину. Свое решение в банке объяснили желанием "обеспечить безопасную окружающую среду" для соседних домов.

Местные власти, в свою очередь, заявили, что банк решил снести недвижимость из-за невозможности продать ее в условиях кризиса. По информации экспертов, банку пришлось бы потратить более миллиона долларов на достройку домов. При этом издание отмечает, что расходы на снос составят около 100 тысяч долларов.

Лента.ру