В США дома неплатежеспособных заемщиков начали… сносить

06:14, 06 мая 2009
Мир
2009 0

В одном городе разрушили 16 зданий

Из-за финансового кризиса, который привел к рекордному падению цен на недвижимость, техасский Guaranty Bank of Austin вынужден сносить изъятые у неплатежеспособных ипотечных заемщиков дома. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным банка, в городке Викторвилль в Южной Калифорнии, практически снесены 16 зданий, из которых четыре были готовы к заселению, а остальные были построены лишь наполовину. Свое решение в банке объяснили желанием "обеспечить безопасную окружающую среду" для соседних домов.

Местные власти, в свою очередь, заявили, что банк решил снести недвижимость из-за невозможности продать ее в условиях кризиса. По информации экспертов, банку пришлось бы потратить более миллиона долларов на достройку домов. При этом издание отмечает, что расходы на снос составят около 100 тысяч долларов.

Лента.ру

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