Мятежники должны были повести танки на Тбилиси?

Организаторы мятежа на военной базе в Мухровани собирались повести танки на Тбилиси, где митингует оппозиция, заявил командир отдельного танкового батальона, вице-полковник Мамука Горгишвили, видеозапись с признаниями которого распространило МВД Грузии во вторник вечером.

По данным грузинского ТВ, в расположении части в Мухровани находилось 24 танка, сообщают РИА новости. "На рассвете во вторник ко мне в батальон, расположенный на базе в Мухровани, пришел командир боевого батальона полиции Леван Америдзе. После разговора с ним я объявил тревогу и перевел батальон в состояние повышенной боеготовности", - приводит агентство "Новости-Грузия" слова Горгишвили. По его словам, затем в часть прибыл бывший командир батальона Национальной гвардии Коба Отанадзе с несколькими людьми. "Мы вошли в кабинет, где Отанадзе сказал мне, что я должен со своим батальоном и военной техникой выйти из части и пойти на Тбилиси. Я спросил, почему мы должны пойти на Тбилиси и с какой целью. На что Отанадзе мне ответил, что люди ждут появления боевой техники и ее также ждет оппозиция, и что затем последуют народные волнения", - сообщил командир батальона. "Отанадзе также мне сказал, что речь идет о большой сумме, которую я получу после исполнения задачи", - сказал Горгишвили перед видеокамерой.

Военные объявили во вторник о неповиновении властям Грузии, потребовав диалога руководства страны с оппозицией. МВД Грузии заявило о предотвращении вооруженного переворота, а президент Михаил Саакашвили лично принял участие в переговорах с мятежниками, большинство из которых задержали.