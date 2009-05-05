Захваченная пиратами «Ариана» пришла в сомалийский порт Хобьо
15:59, 05 мая 2009Мир
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В компании ждут звонка
Захваченное пиратами греческое судно "Ариана" пришло в сомалийский порт Хобьо, среди украинского экипажа из 24 человек пострадавших нет.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-оператора Alloceans Shipping Спироса МИНАСА.
"Нам удалось связаться с капитаном судна. Он сказал, что корабль бросил якорь возле порта Хобьо. Экипаж чувствует себя нормально", - сказал С.МИНАС.
"Теперь мы ждем, когда нам позвонят пираты. Пока что никаких требований они не выдвигали", - добавил представитель компании.
Балкер "Ариана" был захвачен 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом в 35 тысяч тонн сои.
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