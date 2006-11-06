Американский генерал рассказал Януковичу о важности НАТО

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, в частности в военно-технической сфере.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, это сказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с заместителем командующего Командования Вооруженных Сил США в Европе Вильямом УОРДОМ.

В свою очередь, В.УОРД высказал мнение, что сегодня существует много направлений, в которых США и Украина могут сотрудничать, углубляя стратегическое партнерство.

В целом стороны обсудили вопрос украинско-американских отношений, в частности сотрудничество в военно-технической сфере.

В ходе беседы подчеркивалась важность НАТО как системы коллективной безопасности, а также обсуждались вопросы европейской интеграции Украины.