Ураган "Нэйт" близко: в четырех южных штатах США объявлена эвакуация

В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Нэйт" к побережью Мексиканского залива. Как передает ВВС, Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана и отдали приказы о начале эвакуации.

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Объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана "Катрина" 12 лет назад.

Ураган "Нэйт" уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.

Затем по мере приближения к мексиканским курортам циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам "Мария" и "Ирма", ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.

Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местной властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами. Из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.

На на побережье штата Луизиана ураган должен обрушиться к вечеру субботы по местному времени. Там уже мобилизовано уже более тысячи национальных гвардейцев, часть из них направлена в Новый Орлеан для наблюдения за состоянием насосных осушительных систем.

В Новом Орлеане введен комендантский час - с 18:00 по местному времени.

Ранее в пятницу ураган "Нэйт" задел мексиканский полуостров Юкатан, где расположены популярные курорты Канкун и Плайа-дель-Кармен.

Нефтяные компании тем временем заняты эвакуацией рабочих со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

В Центральной Америке "Нэйт" вызвал оползни и наводнения, ставшие результатом проливных дождей; там заблокированы многие автодороги, разрушены мосты, повреждены многие дома.

В Никарагуа ураган привел к гибели по меньшей мере 13 человек, еще восемь человек погибли в Коста-Рике, три в Гондурасе и один в Сальвадоре.