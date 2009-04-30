Москва готовит ответ на высылку двух российских дипломатов из Брюсселя

Россия в самое ближайшее время объявит ответные меры на высылку двух российских дипломатов из постпредства России при НАТО. Как заявил в эфире телеканала "Вести" российский постпред при альянсе Дмитрий Рогозин, такого рода действия будут иметь ответный характер, и НАТО о нём скоро узнает.

Со своим заявлением уже выступил российский МИД, назвав высылку дипломатов грубой провокацией, "под абсолютно надуманным предлогом, без каких-либо внятных объяснений".

"Эта возмутительная акция в корне противоречит заявлениям руководства НАТО о готовности нормализовать отношения с Россией. Для нас очевидно, что за провокацией стоят силы, не заинтересованные в придании устойчивого характера наметившейся было тенденции к нормализации. Они судорожно ищут предлоги, чтобы на пути взаимовыгодного развития российско-натовского, да и российско-европейского диалога вновь образовывались завалы. Не гнушаются при этом никакими методами.

Мы настоятельно призываем всех членов НАТО задуматься над последствиями происходящего. Свои выводы из этой провокации, разумеется, сделаем", - говорится в комментарий Департамента информации и печати МИД России.