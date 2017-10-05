Я стал вашим фанатом: Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе
03:34, 05 октября 2017Мир
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Трамп заявил, что полицейские "показали миру, что такое профессионализм".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп похвалил полицию за их работу в ходе стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, передает CBS News.
«Я был вашим большим поклонником, но после этого я стал еще большим вашим фанатом. Вы показали миру, что такое профессионализм», — говорится в сообщении.
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Поздно вечером 1 октября Пэддок устроил стрельбу по посетителям музыкального фестиваля «Route 91» с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
При нападении на участников мероприятия погибли 59 человек, включая Пэддока, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе