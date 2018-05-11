Вероятные угрозы: Украина возвращается в Россию, где Путин совершает переворот

Волнения нарастают, и Тимошенко обращается к Москве за помощью. Россия требует жестких политических и экономических уступок... Путин возвращает себе президентство... Сценарии возможных катаклизмов... К сведению читателя – первая часть статьи Йена Бреммера, руководителя американской консалтинговой структуры Eurasia Group, специализирующаяся на прогнозировании и оценке политических рисков. Статья размещена на сайте американского журнала Foreign Affairs.

Скорость глобального экономического спада, кажется, снижается, но масштабы рецессии усиливают имеющиеся в десятках стран политические трения (некоторые из них порождают новые трения), поскольку правительства столкнулись с повышенным риском переворотов. Сотни миллионов людей во всем мире теперь могут с намного большей вероятностью, чем шесть месяцев назад, потерять свои рабочие места, дома, сбережения, а также обеспеченные государством субсидии и услуги, которые защищают их покупательную способность. Правительства разных регионов мира зашевелились, чтобы минимизировать ущерб, но не у всех есть для этого хорошие возможности.

Вот почему мы вошли в период, когда так называемые „толстые хвосты” – риски низкой вероятности и мощного действия, которые встречаются чаще, чем мы думаем, – будут представлять повышенную опасность для рынков. Наибольшие из них находятся в развивающихся странах, в тех местах, где средние классы менее крепки, а политические институты более уязвимы. Неустойчивость в экономике грозит переброситься на политическую среду, причем в ближайшее время: все сценарии, которые рассматриваются, могут реализоваться на протяжении следующих 12–18 месяцев.

Десять наиболее опасных „толстых хвостов” взяты из одноименной книги (The Fat Tail) автора, написанной в соавторстве с коллегой Престоном Китом, и представлены в порядке спадения важности. Порядок этот определен сочетанием потенциальной величины влияния на рынки и вероятности того, что они будут иметь место.

Каждый из этих сценариев остается маловероятным. Но в любом случае влияние глобального экономического перегрева на реальную экономику отдельных государств резко повысило вероятность „толстых хвостов” с 2–3% шесть месяцев назад до сегодняшних 10–20% (30% в случае Пакистана).

Вот первые пять. (Следующие пять будут в продолжении).

1. Военные опять берут власть в Пакистане

Существует повышенная вероятность того, что в ближайшие месяцы глобальный экономический кризис сместит политическое руководство Пакистана. В условиях экономического кризиса, который добавился к проблемам правительства, Пакистан оказался перед политической растерянностью, недостатком энергии, высокой инфляцией, ростом безработицы, а также перед ухудшением ситуации в сфере безопасности. Все время вооруженные боевики осуществляли все более дерзкие нападения по всей стране. После удара, нанесенного рецессией, правительство потеряло доступ к капиталу. Правительство, возглавляемое Пакистанской народной партией (ПНП), теперь стоит перед необходимостью вести очень непопулярную финансовую и экономическую политику, которая еще больше усилит его политических врагов и ослабит контроль над властью.

По сценарию „толстого хвоста”, оппозиция в лице Пакистанской мусульманской лиги „Наваз” использует экономический кризис для того, чтобы организовать демонстрации и жестоко столкнуть полицию и протестующих. Боевики продолжают распространять свое влияние за пределами племенных ареалов и северо-западной пограничной провинции – и напряженные отношения переходят в состояние кипения. Как и в 1990-х, военные вмешиваются, изгоняя президента Азифа Али Зардари и правительство ПНП и устанавливая переходный режим, который они могут контролировать.

Этот сценарий имел бы серьезное значение для Соединенных Штатов, Индии, Афганистана и для иностранных инвесторов. Несмотря на призывы к осмотрительности от администрации Обамы, Конгресс со своим демократическим большинством осудил бы такие шаги и полностью мог бы остановить очень необходимую стране помощь. Индийское правительство держало бы военный режим на расстоянии длины оружия. Так же постуил бы и Афганистан, где росло бы влияние Талибана и экспортированного терроризма. В короткое время пакистанские военные восстанновили бы гражданское правление. Но в более долгой перспективе дальнейшая борьба за восстановление демократии обострила бы потенциально гибельные напряженные отношения.

2. Украина возвращается в Россию В ближайшие месяцы существует повышенный риск того, что экономический кризис вынудит Украину вернуться в Россию и отдалиться от Европейского Союза и других западных институтов – в поисках финансовой помощи. Согласно этому сценарию политическая конкуренция между премьер-министром Юлией Тимошенко, президентом Виктором Ющенко и лидером оппозиции Виктором Януковичом подорвет условия, необходимые для получения ссуды МВФ, и к задержке в выделении последующих траншей этой ссуды размером 16,4 миллиардов долларов. Правительство Тимошенко тогда поймет, что не может помочь в борьбе с кризисом компаниям и банкам или справиться с тяжелыми последствиями роста безработицы и падения заработной платы. Когда общественные волнения выплеснутся на улицы, Тимошенко обратится к Москве за получением чрезвычайных ссуд. Россия потребует жестких политических и экономических уступок, дающих Кремлю еще большие рычаги в области экономики и внутренней политики Украины. И оставит Украину более зависимой от российского газового экспорта, чем когда-либо.

Переговоры Тимошенко с Москвой питают негативную реакцию ее сторонников в Западной Украине – регионе, наиболее не доверяющем Москве. Президент Ющенко, чувствуя возможность выиграть очки за ее счет, заказывает расследование. Это начинает новый раунд политической борьбы, которая еще больше осложняет сотрудничество c МВФ. Это отталкивает инвесторов, которые спрашивают себя о надежности своих украинских деловых партнеров, и осложняет для МВФ возможность помочь. Чтобы удовлетворить российские требования и немедленно заняться кризисом, правительство Тимошенко отказывается от переговоров о свободной торговле с ЕС. Благоприятные для инвесторов реформы блокируются, а перспективы всеобщей балканизации Украины по этнокультурной, религиозной и языковой линии Запад – Юго-Восток нарастают.

3. Дворцовый переворот в России Этот сценарий предусматривает, что российское правительство окажется перед лицом низких глобальных товарных цен на протяжении 2009 года, поскольку внутренняя экономика страны падает резче, чем ожидалось. Начавшись в „городах одной компании” на Урале и в Сибири, широкомасштабные протесты, вызванные потерей рабочих мест, зарплат, слабым рублем и банкротствами банков, распространяются на Москву и Санкт-Петербург. Самые смелые и теснее всего связанные с бескомпромиссной “вертикалью безопасности” (так называемые “силовики”) ведут националистов, коммунистов и политических оппортунистов всех сортов с целью изгнания либеральных чиновников – от министра финансов Алексея Кудрина до президента Дмитрия Медведева.

Премьер-министр Путин решает оседлать эту популистскую волну и заменяет западных рыночных технократов на бесправных ставленников “силовиков”. Путин заканчивает чистки, призывая к президентским и парламентским выборам, возвращает себе президентство и проводит бескомпромиссную экономическую и внешнюю политику, инспирированную “силовиками”.

Российская политика намного сильнее разворачивается в сторону авторитаризма, государство осуществляет намного более сильный контроль над ключевыми секторами экономики, а внешняя политика становится более воинственной и менее предсказуемой – с последствиями, которые тревожат Украину и Грузию, так же как американских и европейских политиков. На экономическом фронте усиливается отток капитала, падают инвестиции, а фондовый рынок терпит крах. Правительство опять вводит формальные средства контроля капитала, что сопровождается волной частичных национализаций рискованных компаний. Опять проявляется исторический конфликт Кремля с региональными элитами России, особенно в самых богатых ресурсами частях страны.

4. Коррупционный кризис Мексики В Мексике раскрывают коррупцию при участии влиятельного члена Кабинета министров или человека из близкого окружения президента, которые берут взятки от наркоторговцев. Вспыхнувший скандал дискредитирует бескомпромиссную позицию президента Фелипе Кальдерона в отношении организованной преступности, разжигая интенсивную общественную критику и предоставляя оппозиции: Институционной революционной партии и Демократической революционной партии, - редкие политические возможности. Обе партии требуют президентскую голову. Оппозиционные губернаторы и мэры присоединяются к своим партийным лидерам, частично с тем, чтобы отвлечь внимание от своих собственных неудач в сокращении наркоторговли и связанного с ней насилия, а также в защите жизненного уровня в период экономического спада. Чтобы отвести от себя критику, они организуют широкомасштабные уличные протесты в столицах штатов и в Мехико. На фоне ухудшения экономических условий и снижения уровня жизни спровоцированная политическая буря влечет отставку Кальдерона.

Доверие народа к федеральному правительству падает до небывало низкого показателя, подрывая способность преемника Кальдерона сделать хоть что-то. Новый президент, назначенный законодателями на объединенной сессии конгресса, менее привежен рынку, чем его предшественник, и останавливает прогресс структурных экономических реформ. В более долгой перспективе возрождение Институционной революционной партии подрывает стратегию наступления на организованную преступность.

5. Нигерийская Федерация распадается Толстый хвост здесь представляет собой распад хрупкой демократии Нигерии. Болезнь президента Умару Яр’адуа вынуждает его уйти в отставку. Поиск преемника до предела напрягает отношения, поскольку северные мусульманские губернаторы требуют, чтобы вице-президент Гудлак Джонатан, южанин и христианин из региона дельты Нигера, отказался от президентства. Поскольку глобальный спад накладывается на бюджетное напряжение, несколько этнических военизированных формирований дельты объединяются, чтобы отрезать добычу более чем 500000 баррелей нефти в день, наполовину сокращая производство Нигерии, которое составляет приблизительно 8% поставок в США. Вооруженные силы перемещаются сюда в большом количестве, углубляя конфликт в богатом нефтью регионе.

Столкновения между северными мусульманами и южными христианами идут своим чередом, а крутое падение нефтяных прибылей, которые удерживали страну воедино, разрывает Нигерию на этнические анклавы. Северные мусульманские штаты принимают шариат, а южные штаты, добывающие нефть, откалываются от них. Развал Нигерии порождает кризис региональной безопасности, поскольку десятки тысяч беженцев бегут из страны, нарушая этнический баланс в соседних странах.

С английского перевел Николай Писарчук