В африканском зоопарке лев едва не отгрыз руку регбисту

03:57, 01 октября 2017
Мир
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Спортсмен решил погладить льва и ухватить за гриву.

Спортсмену наложили несколько швов / скриншот

В зоопарке ЮАР лев едва не отгрыз руку игроку Валлийской сборной по регби. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что спортсмен засунул руку в клетку со львом. На видео можно заметить, как регбист опрометчиво гладит хищника. А когда пытается ухватить его за гриву, животному это не нравится.

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К счастью для спортсмена, все завершилось несколькими швами и пропущенным матчем. Главный тренер валлийской сборной назвал поведение подопечного "глупостью", ведь спортсменов предупреждали не трогать львов.

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