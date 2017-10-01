В африканском зоопарке лев едва не отгрыз руку регбисту
03:57, 01 октября 2017Мир
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Спортсмен решил погладить льва и ухватить за гриву.
Спортсмену наложили несколько швов / скриншот
В зоопарке ЮАР лев едва не отгрыз руку игроку Валлийской сборной по регби. Об этом пишет ТСН.
Отмечается, что спортсмен засунул руку в клетку со львом. На видео можно заметить, как регбист опрометчиво гладит хищника. А когда пытается ухватить его за гриву, животному это не нравится.
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К счастью для спортсмена, все завершилось несколькими швами и пропущенным матчем. Главный тренер валлийской сборной назвал поведение подопечного "глупостью", ведь спортсменов предупреждали не трогать львов.
В зоопарке ЮАР лев едва не оставил без руки игрока Валлийской сборной по регби
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