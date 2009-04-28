Во всех церквях Грузии состоялась покаянная служба

Сегодня во всех церквях Грузии по инициативе патриарха Илии II состоялась покаянная служба.

В кафедральном соборе имени святой Троицы в Тбилиси на богослужении присутствовал президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ. После завершения службы М.СААКАШВИЛИ призвал своих оппонентов забыть об агрессии и ненависти.

Для подтверждения того, что он готов к диалогу, он пожал руку одному из лидеров оппозиции Ираклию АЛАСАНИИ, который так же находился в соборе.