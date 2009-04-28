ЕС: не должно быть сфер влияния ни для России, ни для нас

Россию беспокоят комментарии из ЕС, касающиеся «Восточного партнерства» - Лавров

Варшава. 28 апреля. УНИАН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ обеспокоен некоторыми комментариями на тему новой инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

«Должен сказать, что нас беспокоят некоторые комментарии из ЕС на тему этой инициативы», - сказал он во вторник в Люксембурге.

С.ЛАВРОВ не уточнил, какие именно высказывания беспокоят российскую сторону, но сказал, что Евросоюз заверил, что эта инициатива не приведет к членству в объединении стран-участниц новой инициативы, которая должна быть воплощена в жизнь 7 мая.

«Мы услышали сегодня очередные пояснения, что ЕС не имеет никаких скрытых мотивов связанных с расширением. Мы это приняли к сведению и будем ждать развития событий», - сказал он.

С.ЛАВРОВ также выразил надежду, что ЕС не будет использовать «Восточное партнерство» для создания «новых сфер влияния».

«Хочется в это верить», - сказал глава российского МИД.

Министр иностранных дел Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ назвал «абсурдной» обеспокоенность С.ЛАВРОВА.

«Мы до сих пор придерживаемся мнения, что не должно быть никаких сфер влияния: ни для РФ, ни для нас», - сказал он.

«Безосновательными» опасения российской стороны также назвал Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. Учредительный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.

В общей сложности на реализацию программы на период с 2009 по 2013 года выделено 600 млн. евро для всех шести стран, которые подпадут под действие этой программы: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

В первичной версии документа инициатива предусматривала признание перспективы членства в ЕС для стран - участниц «Восточного партнерства», но в ходе обсуждений эта часть была удалена из конечного документа.