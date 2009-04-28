Приднестровское урегулирование обсудили без Молдовы и ПМР

Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор КРЫЖАНИВСКИЙ принял участие во встрече посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования в формате «3+2» (Украина, Россия, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели), которая проходила в Вене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с приднестровским урегулированием, в частности, перспективы скорейшего возобновления переговорного процесса с участием сторон конфликта (формат «5+2»).