«Восточное партнерство» не должно подменять развитие отношений с ЕС

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ отмечает, что инициатива «Восточного партнерства» должна быть направлена на реализацию евроинтеграционного потенциала Украины, которая конструктивно будет дополнять, а не подменять развитие двусторонних отношений с ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Польши Анджеем КРЕМЕРОМ.

Стороны обсудили состояние подготовки к саммиту государств-партнеров «Восточного партнерства», который состоится 7 мая в Праге, а также содержательное наполнение отмеченной инициативы ЕС.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, ход подготовки официального визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Польшу, а также координацию усилий двух стран в контексте проведения Евро-2012.