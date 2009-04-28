Украинская политика, направленная на членство в НАТО, умерла?

Генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий ОРЕЛ считает, что Украина перестала проводить пронатовскую политику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ОРЕЛ заявил сегодня на конференции “Создание общего пространства безопасности в Европе на основе сотрудничества”, организованной группой социалистических партий Европарламента.

“Думаю, не сделаю большой ошибки, если торжественно провозглашу смерть украинской политики, направленной на членство в НАТО, – что бы ни говорили, возможно, по этому поводу официальные представители моей страны”, - сказал он.

А.ОРЕЛ отметил, что по последним данным, поддержка НАТО в украинском обществе составляет лишь 13%.

Другим аргументом в пользу своего заявления А.ОРЕЛ привел тот факт, что Украина решила не принимать участие в учениях, которые состоятся в мае этого года в Грузии и которые уже вызывали большое раздражение России.

“Еще пару месяцев назад такой поворот в политике казался абсолютно невозможным”, - отметил А.ОРЕЛ.