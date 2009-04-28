Медведев уволил начальника милиционера-убийцы

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника управления внутренних дел по Южному административному округу ГУВД Москвы генерал-майора милиции Виктора Агеева, сообщили РИА новости в пресс-службе Кремля.

В подчинении Агеева находился ОВД "Царицыно", начальник которого Денис Евсюков в ночь на понедельник открыл стрельбу в московском супермаркете. Жертвами милиционера стали трое человек, еще шестеро получили ранения и были госпитализированы.

Ранее руководство ГУВД Москвы высказывало недовольство тем, как Агеев выполнял обязанности по работе с личным составом. Неделю назад, 20 апреля, ГУВД Москвы сообщило, что Агеев подал в отставку.