Из-за свиного гриппа инвесторы начали... прятать активы?

Растущий риск того, что пандемия свиного гриппа может уничтожить хрупкие признаки восстановления экономики, заставил встревоженных инвесторов искать "тихую гавань" для активов, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что большинство рынков нервничают. Нефть подешевела еще на 1%, опустившись ниже 50 долл. за баррель, из-за беспокойства о том, что пандемия нанесет ущерб и без того пострадавшей мировой экономике и положит конец путешествиям по воздуху.

Большинство азиатских фондовых рынков отступили на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного - к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам.

Акции фармацевтических компаний по-прежнему растут, а котировки авиалиний снова снизились.

Вспышка свиного гриппа в Мексике произошла как раз в тот момент, когда регуляторы всего мира начали говорить о начале восстановления экономики после многих месяцев спада. Теперь восстановление снова под сомнением, отмечает агентство.

Администрация США заявила, что пока слишком рано прогнозировать влияние свиного гриппа на экономику, но представители министерства финансов наблюдают за ситуацией.

Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН сказал телеканалу CNBC, что не ожидает восстановления экономики ранее 2010 года, вне зависимости от влияния вируса.

По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, пандемия гриппа может стоить 3 трлн. долларов и привести к снижению мирового ВВП почти на 5 процентов.