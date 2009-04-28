Албания хочет в Евросоюз

Премьер-министр Албании Сали БЕРИША сегодня, как ожидается, подаст официальную заявку на вступление его страны в Европейский Союз, сообщает радио «Свобода».

Церемония вручения заявки произойдет в Праге в ходе визита С.БЕРИШЫ в Чехию, которая председательствует в ЕС.

Президент Греции Костас КАРАМАНЛИС, посетивший в понедельник Тирану, заявил, что вступление Албании в ЕС будет связано с успешным проведением в июне парламентских выборов. Албании предстоит продемонстрировать приверженность европейским стандартам, в частности, в борьбе с коррупцией и соблюдении прав человека.