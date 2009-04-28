Эксперты объяснили Обаме, как вести себя с Украиной

Американские эксперты рекомендуют Администрации президента США Барака ОБАМЫ проводить взвешенный, практический диалог с Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Брукингс института (США) «Рекомендации новой администрации США по Украине. Взгляд ведущих американских экспертов».

Доклад подготовлен бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Стивеном ПАЙФЕРОМ, старшим научным сотрудником Института международной экономики имени Петерсена (США) Андерсом АСЛУНДОМ, старшим научным специалистом по проблемам энергетической безопасности Брукингс института Джонатаном ЭЛКИНДОМ.

Эксперты считают, что на высшем уровне новой администрации Б.ОБАМЫ следует направить «мессидж» о поддержке и необходимости сотрудничества лидеров Украины друг с другом.

Эксперты считают, что новая администрация должна возобновить работу комиссии, которая действовала в 1996-2000 годах во главе с вице-президентом США и Президентом Украины. По их убеждению, такой механизм может углубить американско-украинские отношения, контролировать продвижение согласованных двусторонних приоритетов и соблюдение Хартии Украина-США, принятой в декабре 2008 года, а также использоваться для передачи непредвзятых «мессиджей» по щепетильным вопросам.

Эксперты считают, что представители власти США должны быть откровенными: если В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО не могут вместе работать, попытки Америки помочь Украине справиться с экономическим кризисом, усилить ее энергетическую безопасность или развивать более тесные связки с Европой принесут минимальные результаты.

Эксперты также считают, что Украине необходимо оставаться и действовать в рамках программы Международного валютного фонда. По их мнению, даже при помощи МВФ Украина вероятно будет иметь в 2009 году нехватку средств в объеме около 5 млрд. долларов. Эксперты считают, что правительство США должно работать с такими партнерами, как Европейский Союз, МВФ, Всемирный банк, обращая внимание на эту проблему, как приоритетную, с целью созыва конференции доноров, на которой и будет обеспечено выделение дополнительного финансирования в этом году в 5 млрд. долларов.

Эксперты считают, что эту помощь необходимо привязать к выделенному займу МВФ и выработать условия, которые поставят в зависимость дополнительное финансирование от конкретных реформ в энергетическом секторе. Эксперты считают, что правительству США следует рассмотреть выделение средств как часть этих реформ. Кроме того, по их мнению, Вашингтон должен требовать от Украины вернуться к чрезвычайно важным экономическим реформам для содействия скорейшему восстановлению ее экономики, а также рассмотреть вопрос об уменьшении торговых барьеров для украинских товаров.

Кроме того, они считают, что новой администрации США следует поощрять Европейский Союз продвигать завершение переговоров с Украиной по соглашению об ассоциации включительно с договором о свободной торговле.

Также эксперты считают, что Вашингтон должен стать лидером в формировании отношений НАТО-Украина.

Учитывая невозможность гарантировать единодушие в Альянсе по предоставлению Плана действий относительно членства в НАТО, должностные лица США должны помочь Украине в разработке ежегодной национальной программы, которая будет содержать большую часть содержания ПДЧ и работать в середине Альянса для содействия принятию этой программы.

Эксперты считают, что Вашингтон должен быть откровенным с Киевом относительно того, на какую поддержку Украина может надеяться в противостоянии с Россией, и, в то же время, предостеречь Москву, что усилия россиян дестабилизировать Украину будут нести риск для отношений России с Западом.