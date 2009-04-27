Совет министров ЕС ввел новые требования к внутренним паспортам ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС в Люксембурге.

В соответствии с новыми требованиями, в паспортах граждан ЕС должны содержаться отпечатки пальцев для повышения безопасности документов.

При этом новое законодательство ЕС будет требовать выдачу паспортов также и на детей до 12 лет по принципу: “одно лицо – один паспорт”. Вместе с тем, законодательство предусматривает не отображать в паспортах отпечатки пальцев детей в возрасте до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, Европарламент также положительно высказался за введение новых биометрических паспортов. Страны-члены ЕС должны имплементировать положение нового европейского законодательства на протяжении трех лет.