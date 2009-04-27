Во Франции свиной грипп подозревают у четырех человек

Во Франции у четырех человек подозревают свиной грипп.

Как сообщает сегодня AFP со ссылкой на директора Института санитарии Франсуаз ВЕБЕР, сейчас изучаются симптомы болезни у четырех человек, которые недавно побывали в Мексике или на Юге США. Случаи заболевания зарегистрированы в По, Нанте, Лионе и Пуатье.

Как сообщалось, о вспышке свиного гриппа в Мексике стало известно 24 апреля. По последним данным, от этого вируса в стране уже умерли более 100 человек и еще более 1300 были госпитализированы. Несколько случаев заболевания свиным гриппом было зафиксировано в Канаде, Испании и Новой Зеландии.