Мэром Сочи назвали кандидата от единороссов

Сочинская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов на выборах мэра города. Исполняющий обязанности главы городской администрации, кандидат от партии "Единая Россия" Анатолий Пахомов победил в первом туре, набрав 76,86 процента голосов избирателей, сообщает РИА Новости.

С результатами выборов уже выразили несогласие Борис Немцов (он по итогам голосования стал вторым, результат - 13,6 процента) и снятый с избирательной гонки кандидат Александр Лебедев. Они намерены опротестовывать итоги голосования в суде.