Страны ЕС, которые не входят в еврозону, смогут получить больше кредитов

Европарламент расширил полномочия Европейской комиссии относительно предоставления в два раза больше кредитов странам-членам, которые не входят в еврозону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Первенш БЕРЕШ (группа социалистических партий, Франция), одобренном 24 апреля на заседании Европарламента в Страсбурге. “За” проголосовали 369 депутатов, против – 9, воздержались – 15.

Таким образом ЕК сможет предоставлять странам-членам, которые не входят в зону евро, кредиты на общую сумму 50 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидеры стран Европейского Союза решили в два раза увеличить возможность Еврокомиссии предоставлять кредиты странам-членам ЕС, которые не входят в еврозону.

На сегодня такие кредиты Еврокомиссия уже предоставила Венгрии, Латвии и Румынии на общую сумму 14,6 млрд. евро.