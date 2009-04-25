Пираты освободили греческое судно с украинцем на борту

Сомалийские пираты освободили греческое судно, за которое им был уплачен выкуп в размере 1,9 миллиона долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из пиратов в городе Босасо на южном побережье Аденского залива.

"Мои друзья отпустили греческое судно после уплаты выкупа в размере 1,9 миллиона долларов. Они сходят с него и судно скоро отплывет", - цитирует агентство его слова. Собеседник агентства не сообщил название судна. По его словам, оно было в плену несколько месяцев. В свою очередь, представитель министерства торгового флота Греции подтвердила РИА Новости, что сомалийские пираты освободили греческое судно, на борту которого есть гражданин Украины. "Пираты освободили судно Saldanha с 22 членами экипажа на борту, среди них один гражданин Украины, два гражданина Румынии и 19 граждан Филиппин", - сказала она.