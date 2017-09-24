В Канаде начались "Игры Непокоренных": Украина впервые примет в них участие

В канадском городе Торонто начались спортивные соревнования ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных", в которых в этом году впервые украинская команда будет соревноваться. Торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто, как сообщает пресс-служба Президента Украины.

Почетными гостями церемонии были, в частности, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, основатель соревнований британский принц Гарри.

"Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" - это уже победа", - сказал Порошенко.

В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями.

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Участников также поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter канадский премьер пожелал всем раненым воинам удачи.

Игры Непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными во время выполнения служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в антитеррористической операции на Донбассе.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта, как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Как сообщал УНИАН, сборная украинских паралимпийцев стала чемпионом мира по футболу в Аргентине.