Совет Европы призывает Россию разрешить Навальному баллотироваться в президенты

Комитет министров Совета Европы заявляет, что российская власть продолжает нарушать права оппозиционного лидера Алексея Навального, и призывает Россию разрешить Навальному баллотироваться в президенты страны, пишет Радио Свобода.

Комитет министров 21 сентября заявил, что Навальный «продолжает страдать от последствий произвольного и несправедливого» осуждения, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который в феврале признал дело против Навального и его соответчика «безосновательным».

Министерство юстиции России отреагировало на заявление комитета, обвинив Совет Европы в «выходе за пределы» своей власти и попытке «оказать политическое давление на российскую власть накануне кампании по выборам президента, назначенных на март 2018 года.

В Комитет министров входят министры иностранных дел всех 47 государств-членов Совета Европы или их постоянные дипломатические представители в Страсбурге.

Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в России в декабре прошлого года. На сегодняшний день в регионах России открыли более чем 60 штабов политика.

На Навального и на его активистов несколько раз нападали. Полиция неоднократно обыскивала штабы политика и изымала из них агитационные материалы под предлогом проверки на «экстремизм».

Представители власти России заявляют, что Навальный не может баллотироваться через непогашенную судимость по делу о хищении.

Правозащитники отметили, что уголовный процесс над Навальным был политизированным.