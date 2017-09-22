Додон готовит госпереворот в Молдове?

Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской молдавской республики опубликовало предупреждение к жителям левобережья о возможных столкновениях по всей территории Молдовы в период 23-25 сентября.

В МГБ заявили, что «в настоящее время в Республике Молдова проходят массовые политические акции протестного характера. В результате столкновений между демонстрантами и представителями правоохранительных органов Молдовы есть пострадавшие. На 23, 24, 25 сентября 2017 года во многих городах Молдовы запланировано проведение крупномасштабных митингов, которые могут перерасти в массовые беспорядки».

В связи с этим Министерство государственной безопасности ПМР рекомендует гражданам непризнанной республики учесть данные обстоятельства и воздержаться от выездов на территорию Республики Молдова (РМ) в указанный период.

Оппозиционная президенту парламентская фракция Либеральной партии предложила в парламенте проект постановления об отстранении от должности президента Игоря Додона и организации референдума по его отставке.

Акции протестов организуются сторонниками Президента РМ Игоря Додона. Их целью является мобилизация граждан против оппозиционного российскому президенту правительства. В последние месяцы напряженность в отношениях президент-правительство значительно возросла. Так, правительство проигнорировало запрет Додона на участие молдавского контингента в военных учениях на территории Украины под эгидой НАТО. Парламент РМ преодолел вето президента сразу по нескольким законопроектам, а президентская пресс-служба обвинила правительство в том, что оно помешало Игорю Додону выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Вместе с тем, оппозиционная президенту парламентская фракция Либеральной партии предложила в парламенте проект постановления об отстранении от должности президента Игоря Додона и организации референдума по его отставке.

В данных условиях Президент РМ демонстрирует полную беспомощность, что очевидно не устраивает ни его, ни Кремль. В условиях нынешних конституционных полномочий его шансы на сохранение уровня электоральной поддержки до второй половины 2018 года достаточно низки. Периодические крупные проигрыши правительству снижают электоральные позиции представителя социалистов. Тот факт, что Додон официально сделал заявление о том, что готовящиеся акции протеста «будут лишь прелюдией к возможному отстранению власти», свидетельствует, что он подошел к критическому рубежу, требующему радикальных действий. Принимая во внимание ожидаемые в 2018 году парламентские выборы в Молдове, на которых Додон мог бы использовать свою электоральную поддержку на президентских выборах в интересах социалистов и получить контроль в законодательном органе, перенос политической борьбы на улицы свидетельствует о наличии внешнего давления на позицию президента или о динамическом ухудшении его позиций.

Несмотря на заверения молдавского президента о концентрации акции в регионах, а не в Кишиневе, будет осуществлен силовой сценарий в отношении органов государственной власти РМ.

Ситуация схожа с январем 2016 года, когда вслед за подобным сообщением МИД ПМР, последовала попытка захвата здания парламента Молдовы и дестабилизации в стране в интересах России. На тот момент предупреждение о рисках государственного переворота позволило спецслужбам Молдовы предотвратить развитие такого сценария.

Существует высокая вероятность того, что, несмотря на заверения молдавского президента о концентрации акции в регионах, а не в Кишиневе, будет осуществлен силовой сценарий в отношении органов государственной власти РМ.

В последние несколько месяцев мы наблюдаем высокую активность и усиление российской резидентуры в регионе, которая может косвенно указывать на подготовку операции. Пока отсутствуют убедительные доказательства, однако существует вероятность, что на территории Молдовы уже находятся «боевые группы» и произведены закладки оружия для этой цели. В данном контексте интересен факт введения с 2014 года курса румынского и молдавского языка для военнослужащих оперативной группы российских войск (ОГРВ) и российского «миротворческого» контингента в ПМР.

С середины сентября Игорь Додон все чаще делает публичные заявления, акцентируя внимание на вероятности кровопролития в стране и якобы попытках проправительственных сил спровоцировать его на силовые действия. Эти заявления призваны легализировать конфронтационный сценарий президента РМ и обосновать в будущем причину поддержки переворота в стране.

Анатолий Баронин, «Da Vinci AG»